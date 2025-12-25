VIDEO / Knicksi nevjerojatnom zadnjom četvrtinom okrenuli Cavse i stigli do povijesne pobjede!

Junak Knicksa bio je Jalen Brunson s 34 poena, od čega 13 u završnoj dionici. Jordan Clarkson dodao je 25, a važan doprinos s klupe dao je Tyler Kolek sa 16 poena i devet asistencija. Kod Clevelanda je Donovan Mitchell ubacio 34 poena uz šest skokova i asistencija, dok je Darius Garland imao 20 poena i 10 asistencija.

VIDEO / Pogledajte briljantan ‘alley-oop’ s polovice terena kojeg su izvele zvijezde Clevelanda!

Cavsi su sjajno otvorili utakmicu i poveli 18:3, a prvu četvrtinu zaključili s uvjerljivih 38:23. Knicksi su se brzo vratili, serijom 24:3 u drugoj dionici preokrenuli na 47:41 te na poluvrijeme otišli s minimalnom prednošću 60:58.

Cleveland je u trećoj četvrtini ponovno preuzeo kontrolu i došao do +17 (103:86), no domaćini se nisu predavali. U završnici su serijom 27:7 izjednačili na 113:113, a potom i preokrenuli. Nakon trice Mitchella za -1 tri sekunde prije kraja, Karl-Anthony Towns jednim slobodnim bacanjem potvrdio je veliku pobjedu Knicksa.