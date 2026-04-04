VIDEO / Klasa je klasa! Zaleđe “pokvarilo” dvije genijalne obrane Manuela Neuera

U nastavku 28. kola Bundeslige lider Bayern gostuje u Freiburgu kod istoimenog domaćina. U prvom poluvremenu domaćini su imali dvije lijepe prilike preko Hölera u 28. i Lienharta u 34. minuti, no u oba je navrata Manuel Neuer bljesnuo spektakularnim obranama, pogotovo u drugoj situaciji kada je zaustavio loptu na gol-liniji, pokazavši nevjerojatne reflekse. Na koncu je u obje situacije svirano zaleđe, ali to ne mijenja dojam vrhunskih poteza ponajboljeg vratara svih vremena. Neueru je ovo prvi nastup nakon mjesec dana pauze zbog ozljede. Što se hrvatskih reprezentativaca tiče, Josip Stanišić igra od prve minute za Bayern, a Igor Matanović je na klupi za Freiburg.

