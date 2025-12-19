VIDEO / Katastrofa Partizana u Euroligi! Doživjeli su drugi najteži poraz u povijesti

Podijeli :

Košarkaši Partizana doživjeli su debakl u utakmici 17. kola Eurolige protiv Žalgirisa u Kaunasu.

U dvije utakmice dvostrukog kola elitnog klupskog natjecanja momčad iz Beograda u ukupnom je minusu čak 59 poena. Od Virtusa su u utorak poraženi 86:68 u Beogradskoj Areni, a večeras su bili nadomak rušenja negativnog klupskog rekorda u Europi.

Partizan se u Žalgirio Areni osramotio, a samo su dva poena nedostajala da sruši rekord kluba iz sezone 2013./14., kada je od CSKA Moskve izgubio 88:46.

Poraz u Litvi drugi je najteži u europskim natjecanjima u povijesti kluba, a slijede još četiri poraza s razlikom od minus 36 poena.

Crno-bijeli u 18. kolu, sljedećeg petka, dočekuju Maccabi, a hoće li to biti s novim trenerom ili s postojećim snagama, znat će se vrlo brzo.

Teški dani i teški tjedni za klub iz Beograda.