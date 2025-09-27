VIDEO / Kaos u Japanu: Martin izgubio kontrolu i ‘pokupio’ Bezzecchija

Podijeli :

Aktualni prvak kraljevske klase Jorge Martin doživio je prijelom desne ključne kosti u incidentu u prvom zavoju sprint utrke u okviru Velike nagrade Japana. Martin je startao sa 17. pozicije na stazi „Twin Ring Motegi“, počeo se probijati sa desne strane, ali je izgubio kontrolu na kočenju u prvom zavoju. Španjolac je nastavio ravno i sa sobom je sa staze pokupio timskog kolegu Marca Bezzeccija i obojica su završili u šljunku.