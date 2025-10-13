VIDEO / Kao da je gol začaran! Francuzi propustili tri fantastične prilike protiv Islanda

Podijeli :

Francuzi još uvijek nisu uspjeli zatresti mrežu na Islandu.

Nogometaši Francuske gostuju kod Islanda u Reykjaviku u utakmici 5. kola skupine D kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Islanđani na poluvremenu imaju iznenađujuće vodstvo od 1:0. U 39. minuti pogodio je Victor Palsson iz velike gužve koja se stvorila pred vratima Maignana.

Međutim, Francuzi su uz malo više sreće mogli postići nekoliko pogodaka. U prvom poluvremenu uputili su 11 udaraca prema golu, a najviše se izdvajaju prigode sa samog početka te kraja prvog poluvremena. Sjajne prilike propustili su Nkunku, Olise, a potom i Mateta…

