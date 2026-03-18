VIDEO / Kane iz ponovljenog penala doveo Bayern u vodstvo protiv Atalante!

Harry Kane doveo je Bayern u vodstvo protiv Atalante u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Engleski napadač zabio je s bijele točke u 25. minuti za 1:0. Kane je prvi kazneni udarac izveo ranije, ali mu je vratar gostiju Marco Sportiello obranio pokušaj. Ipak, jedanaesterac je ponovljen jer je golman Atalante prerano izašao s gol-linije, a u ponovljenom pokušaju Kane je bio precizan. Podsjetimo, Bayern je prvi susret u Bergamu uvjerljivo dobio s 6:1.