VIDEO / Kakvo finale u pustinji: Sabalenka do prvijenca u Indian Wellsu

U finalu Mastersa u Indian Wellsu u ženskoj konkurenciji prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka pobijedila je Jelenu Ribakinu nakon velike borbe i tri seta – 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Sabalenka se tako osvetila Ribakini za poraz u finalu Australian Opena u siječnju, osvojivši svoj prvi WTA 1000 naslov u kalifornijskoj pustinji i to nakon dva izgubljena finala u Indian Wellsu – prošle godine protiv Mire Andrejeve i 2023. protiv Ribakine.

Prva tenisačica svijeta konačno je trijumfirala nakon dramatičnog, neizvjesnog meča u kojem je zaostajala za set i break prije nego što je preokrenula tok meča. Servirala je za meč pri rezultatu 5-4, ali nije uspjela, a zatim se oporavila u finalnom tie-breaku. Sabalenka je spasila i meč loptu kod 5-6 u odlučujućem tie-breaku prije nego što je pobijedila 26-godišnju Kazahstanku.

Unatoč porazu, Ribakina će se u ponedjeljak popeti na drugo mjesto na svjetskoj ljestvici, što je njezin najviši rang ikada, u skladu s njezinim nedavnim rezultatima, nakon što je nanizala dvanaest uzastopnih pobjeda nad igračicama iz Top 10.

Sabalenka je, sa svoje strane, osvojila svoj deseti WTA 1000 naslov, izjednačivši rekord Victorije Azarenke, a još uvijek je iza Serene Williams (13) i Ige Światek (11).

Prva tenisačica svijeta osvaja svoj drugi trofej sezone nakon Brisbanea (WTA 500) i ima samo jedan poraz u 2026. – u finalu Australian Opena protiv Ribakine u siječnju.

