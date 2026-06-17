VIDEO / Kakva utakmica: Musa zabio u svom Dallasu za 2:2 protiv Engleske!

U petoj minuti sudačke nadoknade Mario Pašalić poslao je sjajnu dugu loptu s tridesetak metara prema Ivanu Perišiću, koji je pravovremeno utrčao iza engleske obrane i glavom spustio loptu za Petra Musu. Hrvatski napadač našao se sam na šest metara od gola te mirno pogodio za 2:2.