VIDEO / Kako Jannik Sinner napravi da se osjećaš u meču

Podijeli :

Nije lako igrati s Janikom Sinnerom nigdje, ali dvorana je posebna priča. Alexander Zverev je to sada iskusio u Torinu, gdje je doživio peti uzastopni poraz od Talijana.

Bilo je 6:4, 6:3, ali ni približno tako lako kao što konačni rezultat sugerira.

Zverev je imao sedam break lopti, ali Sinner je spasio svih sedam i svaki put pogodio prvi servis.

Nakon asa na break lopti, Zverev je reagirao stavljajući reket u usta.

“Najveća razlika bila je u tome kako je servirao na break loptama. Imao sam više break lopti od njega. Osjećao sam se dobro s osnovne linije kada bismo ulazili u poene… sedam break lopti i sedam prvih servisa. Nikad nisam dobio drugi servis na break lopti.”

U posljednjem kolu grupne faze, Sinner igra protiv Bena Sheltona, dok će se Zverev boriti s Felixom Auger-Aliassimeom za plasman u polufinale.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.