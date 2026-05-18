VIDEO / Kakav peh – junak Zmajeva propušta SP zbog ozljede u zadnjem kolu Bundeslige?

Haris Tabaković teže se ozlijedio u utakmici završnog, 34. kola Bundeslige između Borussije Mönchengladbacha i Hoffenheima (2:0).

U 23. minuti napadač BiH reprezentacije zabio je pogodak za 2:0, što je bio njegov 13. u ligi ove sezone, a ozlijedio se u 72. minuti nakon duela s Ozanom Kabakom kada je nezgodno stao i izvrnuo lijevi zglob.

Neslužbene informacije kažu kako je došlo do napuknuća kosti i da ga čeka pauza od nekoliko mjeseci. U slučaju operativnog zahvata, donose mediji u BiH, oporavak bi se mogao odužiti i do pola godine.

Sve to, dakle, jasno ukazuje kako Tabaković gotovo sigurno otpada s nadolazećeg Svjetskog prvenstva, što bi bio značajan hendikep izborniku Sergeju Barbarezu, no treba ipak pričekati reakciju kluba, ali i reprezentacije.

“Morali smo ga izvaditi zbog ozljede. Još se nadamo da nije ništa preozbiljno i da neće ugroziti njegov nastup na SP-u”, rekao je trener Borussije Eugen Polanski.

Tabaković je odradio sjajnu sezonu za Borussiju, a i za reprezentaciju je u kvalifikacijskom ciklusu zabio nekoliko važnih pogodaka protiv Rumunjske, Austrije i na kraju Italije u playoffu. Talijanima je postigao gol za izjednačenje u regularnom dijelu, a onda i jedan od penala u raspucavanju, čime je postao jedan od junaka prolaska Zmajeva na Mundijal.