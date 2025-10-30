VIDEO / Kakav način za dobiti set u Parizu! Komentator SK: ‘Ovo je nevjerojatno!’

Masters 1000 30. lis 2025

Američki tenisač Ben Shelton plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Parizu pobjedom nad Andrejem Rubljovom 7:6 (6), 6:3. Tamo će ga čekati Cerundolo ili Sinner. Zanimljiv je bio prvi set, a posebno se istaknuo poen na set lopti gdje je Rubljov kontrolirao ritam, ali onda je Shelton čudesno pronašao put do seta što je razgalilo i našeg komentatora Josipa Juraja Pajvota.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

