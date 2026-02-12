VIDEO / Kad tenisač zatraži pomoć, ali ni sudac ne može tu ništa…

Podijeli :

Prije početka trećeg seta između Jaumea Munara i Karena Hačanova vidjeli smo smiješnu scenu u Rotterdamu. Naime španjolski tenisač imao je problem s otvaranjem boce, u pomoć je priskočio francuski sudac Renaud Lichtenstein, ali niti on nije mogao tu ništa... Inače, meč je završio pobjedom Munara u tri seta - 7:6 (8), 3:6, 6:3.