VIDEO / Kad Jokić poludi: Prljavi potez Kanađanina razbjesnio Srbina

U uvodnim minutama posljednje četvrtine utakmice između OKC- i Denvera jedan potez razbjesnio je Nikolu Jokića

Naime, košarkaš OKC-a Luguentz Dort ostao je na polovici suparnika nakon koša centra Holmgrena i našao se pokraj trostrukog osvajača MVP nagrade koji je krenuo u napad. Dort je bio okrenut leđima Jokiću, podmetnuo mu nogu i sapleo 211 cm visokog Somborca.

Dort se žalio sucima da nije učinio ništa, no isključujuća pogreška mogla mu je biti najmanji problem. Nije vidio da je Jokić, sasvim opravdano ljutit, ustao i krenuo prema 193 cm visokom organizatoru igre.

S pravom je Jokić bio ogorčen na Dorta, kojega je krilni centar Jaylin Williams zaštitio od fizičkog obračuna sa znatno većim suparnikom.

Jokić nije udario Williamsa, a epilog je da su obojica dobili po tehničku pogrešku, dok su suci 26-godišnjeg Dorta poslali u svlačionicu.