VIDEO / Kad imaš teniski meč, ali poziv ne može čekati

U četvrtfinalu ATP 500 turnira u Dubaiju, snage su odmjerili Arthur Rinderknech te Andrej Rubljov. No, scena koja je nasmijala teniske obožavatelje dogodila se prije samog meča, dok su igrači ulazili na centralni teren. Francuzu je tijekom šetnje prema stadionu zazvonio mobitel, a očito je bila riječ o pozivu koji nije mogao čekati, jer je Rinderknech razgovarajući na telefon ušao u tunel za igrače. Ipak, poziv mu nije pomogao. Rubljov je opravdao ulogu favorita te ekspresno slavio sa 6:2, 6:4 za svega sat i 15 minuta.

