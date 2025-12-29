VIDEO / Južna Afrika se u golijadi pridružila Egiptu u drugom krugu AFCON-a

Podijeli :

Južnoafrička Republika pridružila se Egiptu u drugom krugu Afričkog kupa nacija iz skupine B. Egipat je već i prije završnog, trećeg kola osigurao prvo mjesto u grupi, dok je JAR u izravnom ogledu za plasman svladao Zimbabve u napetom dvoboju 3:2. Zimbabve, koji se nikad nije plasirao dalje, dvaput je poravnavao rezultat prije nego što je kazneni udarac Appollisa osam minuta prije kraja odlučio pobjednika. Egipat je s Angolom odigrao 0:0 pa tako Angola još ima teoretsku šansu proći dalje kao jedna od trećeplasiranih reprezentacija. Zimbabve ispada.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.