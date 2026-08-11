VIDEO / Juventus uvjerljiv protiv Palerma, pogledajte golove Yildiza i Milika

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Nogometaši Juventusa svladali su Palermo rezultatom 2:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u australskom Perthu.

Trener Luciano Spalletti od prve je minute na teren poslao izrazito napadačku postavu u sustavu 4-2-3-1, s Conceiçãoom, Yildizom i Alajbegovićem iza najisturenijeg Kolo Muanija, što je donijelo potpunu terensku dominaciju protiv momčadi koju vodi Filippo Inzaghi.

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Prvo poluvrijeme obilježila je dobra igra ponajboljeg pojedinca susreta, Zekija Celika, te ponovno zapažena rola Douglasa Luiza u sredini terena. Pritisak Torineza isplatio se tik pred odlazak na odmor. U 44. minuti Celik je sjajno asistirao, a Kenan Yildiz mirno pogodio mrežu za zasluženo vodstvo Juventusa od 1:0.

U nastavku je Spalletti postupno rotirao sastav i dao priliku igračima s klupe. Odmah na otvaranju drugog dijela, u 49. minuti, izrazito opasnu akciju kreirao je Zhegrova, koji je proigrao Celika, no vratar Palerma Joronen uspio je u posljednji trenutak skinuti loptu s noge Kolo Muanija. Francuski napadač je desetak minuta kasnije imao još jednu izizetnu prigodu, no njegov udarac otišao je preko gola.

Palermo je najozbiljnije zaprijetio u 78. minuti preko Vavassorija, čiji je udarac iz daljine ukrotio Mattia Perin. Ipak, točku na “i” u 87. minuti stavio je Arkadiusz Milik.

Poljski napadač, koji je ušao u drugom dijelu, prihvatio je loptu od Locatellija, sjajnim lažnjakom na rubu kaznenog prostora izbacio svog čuvara te u situaciji jedan na jedan matirao zamjenskog vratara Fortina. Miliku je ovo bio prvi pogodak još od svibnja 2024. godine, čime je na najbolji mogući način zaključio uspješnu test-utakmicu torinskog kluba.