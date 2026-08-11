VIDEO / Juventus uvjerljiv protiv Palerma, pogledajte golove Yildiza i Milika

Nogometaši Juventusa svladali su Palermo rezultatom 2:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u australskom Perthu.
Trener Luciano Spalletti od prve je minute na teren poslao izrazito napadačku postavu u sustavu 4-2-3-1, s Conceiçãoom, Yildizom i Alajbegovićem iza najisturenijeg Kolo Muanija, što je donijelo potpunu terensku dominaciju protiv momčadi koju vodi Filippo Inzaghi.
Prvo poluvrijeme obilježila je dobra igra ponajboljeg pojedinca susreta, Zekija Celika, te ponovno zapažena rola Douglasa Luiza u sredini terena. Pritisak Torineza isplatio se tik pred odlazak na odmor. U 44. minuti Celik je sjajno asistirao, a Kenan Yildiz mirno pogodio mrežu za zasluženo vodstvo Juventusa od 1:0.
U nastavku je Spalletti postupno rotirao sastav i dao priliku igračima s klupe. Odmah na otvaranju drugog dijela, u 49. minuti, izrazito opasnu akciju kreirao je Zhegrova, koji je proigrao Celika, no vratar Palerma Joronen uspio je u posljednji trenutak skinuti loptu s noge Kolo Muanija. Francuski napadač je desetak minuta kasnije imao još jednu izizetnu prigodu, no njegov udarac otišao je preko gola.
Palermo je najozbiljnije zaprijetio u 78. minuti preko Vavassorija, čiji je udarac iz daljine ukrotio Mattia Perin. Ipak, točku na “i” u 87. minuti stavio je Arkadiusz Milik.
Poljski napadač, koji je ušao u drugom dijelu, prihvatio je loptu od Locatellija, sjajnim lažnjakom na rubu kaznenog prostora izbacio svog čuvara te u situaciji jedan na jedan matirao zamjenskog vratara Fortina. Miliku je ovo bio prvi pogodak još od svibnja 2024. godine, čime je na najbolji mogući način zaključio uspješnu test-utakmicu torinskog kluba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!