VIDEO / Jokićev Denver prosuo pobjedu i ostao bez završnice NBA kupa

Denver je imao sve u svojim rukama, a na kraju ostao bez ičega. Ni prednost od 18 poena nije bila dovoljna Nuggetsima da svladaju San Antonio i prvi put u povijesti kluba odu do četvrtfinala NBA kupa. Spursi su slavili 139:136 predvođeni sjajnim Devinom Vassellom i ostali u igri za trofej koji je uveden prošle sezone.

Nikola Jokić ponovno je odigrao dobru utakmicu: 21 poen, 9 skokova i 10 asistencija – nedostajao mu je samo jedan skok za novi triple-double. No kao i protiv Memphisa, Srbin je i ovaj put uzeo znatno manje šuteva nego ranije u sezoni, gađao je koš samo 10 puta, uz sedam pogodaka.

U prvom poluvremenu ništa nije upućivalo na veliki preokret. Denver je sjajnom serijom otišao na +15 (74:59), a trica Jamala Murrayja na početku drugog dijela donijela je i +18 (77:59). Sve je izgledalo kao siguran put prema pobjedi.

Oslabljeni Spursi, bez ozlijeđenog Victora Wembanyame, postupno su topili razliku i u posljednju četvrtinu ušli s minimalnim zaostatkom. U završnici su brzo preuzeli vodstvo, otišli na 135:128 i odlučili utakmicu.

Devin Vassell briljirao je s 35 poena uz fantastičnih 7/9 za tricu. Julian Champagne je dodao 25, a De’Aaron Fox 15 poena. Kod Denvera je najefikasniji bio Murray s 37 poena, čime je postao tek peti igrač u povijesti Nuggetsa koji je premašio 10.000 poena. Cam Johnson ubacio je 28.

Četvrtfinale NBA kupa Istok: Orlando Magic (1) – Miami Heat (4)

Toronto Raptors (2) – New York Knicks (3) Zapad: Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (4)

Los Angeles Lakers (2) – San Antonio Spurs (3)

