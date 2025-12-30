VIDEO / Jokić se ozlijedio u porazu Denvera, pao je na teren i previjao se od bolova!

Podijeli :

Denver Nuggets upisali su veliki poraz 147:123 na gostovanju kod Miami Heata, a susret neće pamtiti po dobrome ni zbog ozljede Nikole Jokića.

Iako su srpski centar i suigrač Jamal Murray držali utakmicu u egalu, nakon Jokićeve ozljede Nuggetsi više nisu imali šanse.

Jokićeva ozljeda pomalo je bizarna: suigrač Spencer Jones slučajno mu je stao na nogu nakon čega je ostao ležati na parketu, uz pomoć liječničkog tima otišao je u svlačionicu i više se nije vraćao u igru.

Do izlaska iz igre upisao je 21 poen, osam asistencija i pet skokova za manje od 20 minuta, a prema prvim informacijama riječ je o ozljedi koljena.