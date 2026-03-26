VIDEO / Joe Šimunić za SK: ‘Gvardiola nikad ne bih stavio na beka, a Dalić u napadu ima jedan dobar ‘problem’

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak od 00:30 po hrvatskom vremenu igra prijateljsku utakmicu u Orlandu protiv Kolumbije. Momčad Zlatka Dalića čeka dvostruki program, jer će u noći s utorka na srijedu, 1. travnja, od 2:00 po hrvatskom vremenu igrati protiv Brazila.

O pripremnim utakmicama koje su pred reprezentacijom u emisiji Jutro SK je s Vedranom Babićem razgovarao bivši kapetan te nekadašnji pomoćni trener hrvatske nogometne reprezentacije Josip Šimunić.

Za početak, otkrio je i očekivanja od Rudeša, trenutno vodeće momčadi druge lige, kojeg je trenutno predsjednik:

“Jako smo zadovoljni kako stvari sad stoje, imamo još puno posla u deset utakmica. Istina je da su svi koji su došli u prvu ligu zadnjih godina imali problema, ali mi smo puno naučili iz toga i spremni smo. Imamo puno posla da se to ostvari, ali cilj je vratiti Rudeš u prvu ligu gdje nam je mjesto. Kako stvari stoje, igrali bismo u Gorici. Pokušavamo ne razmišljati još o tome, idemo utakmicu po utakmicu i uskoro ćemo znati gdje ćemo i što ćemo.”

Reprezentacija ima dvije jake provjere – protiv Kolumbije i Brazila. Je li po Vama bolje imati jake protivnike ili nešto slabije?

Po meni je uvijek bolje imati jače protivnike. Tako se i igrače koji su blizu reprezentacije može staviti u vatru i odmah se vidi na čemu su, jesu li spremni za puno više ili ne. Najbolje se mjeriti s najboljima, a mi smo već godinama na tako visokom nivou i svima smo dobar ispit kao protivnici.

Koliko su pripremne utakmice bitne u smislu rezultata? Je li važnije ne ozlijediti se u tim dvobojima?

Sezona još traje, svi će malo paziti, ali to je ipak prestiž i svi žele pobijediti. To je jako dobar ispit da izbornik vidi na koga može računati.

Koliko u tim utakmicama izbornik može nešto novo shvatiti? Mislite li da je već odredio igrače na koje računa u prvim utakmicama?

Mislim da izbornik već manje-više zna prvih 11, ako su svi zdravi. S druge strane, sigurno ih želi uživo vidjeti, zadržati pozitivnu atmosferu jer je drugačije uživo i preko telefona. Naravno da će svi paziti da se ne ozlijede, ali nisu letili toliko puno kilometara da bi izgubili.

Jesu li igrači koji su trenutno na popisu najbolje što Hrvatska ima ili se još netko može ‘ugurati’ na taj popis za SP?

To će pitanje ostati otvoreno do kraja. Beljo zabija non-stop, mislim da radi pritisak na izbornika da mu da priliku. Kao igrač, možeš jedino igrati najbolje što možeš, izbornik to prati i mora ostaviti prostora za promjene. Događaju se i ozljede, sve je otvoreno do zadnjeg trena.

Mislim da je Beljo tu, radi svoj posao jako dobro i to je dobar problem za izbornika. Imamo i Budimira, Kramarića, nisu oni upitni, ali konkurencija je uvijek dobra. Nogomet se igra da se pobijedi i da se ide na Svjetsko prvenstvo, po meni je to najveća čast koju igrač može imati.

Na poziciji stopera smo dobro pokriveni, ali zanima me Vaš stav po pitanju Joška Gvardiola. Na lijevom boku smo relativno tanki, očekujete li Gvardiola tamo?

Izbornik zna što radi, ali ja ne bih nikad Gvardiola stavio na lijevog beka jer je najbolji u sredini. Mislim da imamo dovoljnu kvalitetu, sigurniji sam kad je on na stoperskoj poziciji. Gvardiol tamo daje sigurnost u obrani i otvara igru fantastično. Nadam se da će se što prije vratiti i po meni smo puno jači kad on igra stopera.

Koga biste stavili uz njega? Šutala koji je ‘favorit’ ili možda Luku Vuškovića koji briljira u Bundesligi?

Manje je bitno koga bih ja stavio, izbornik to zna i pokazao je cijelom svijetu da radi vrhunsko godinama. Šutalo je fantastičan, ali mali Vušković igra sjajno, jako sigurno i opasno u Bundesligi. Jako je napredovao u posljednje dvije, tri godine, važno je da ostane zdrav i ne moramo se brinuti što se tiče obrane. Tu je i Erlić, jako smo dobri u tom aspektu.

Robert Kovač i Šimunić u odnosu na Gvardiola i Šutala ili Vuškovića? Tko je po Vama bolji?

Ma ovi mlađi su puno bolji, to su bila druga vremena i malo drugačiji nogomet. Teško je usporediti, svatko je u svoje vrijeme nešto doprinijeo, momčad čini 11 igrača. Oni su pravi i meni je drago da smo tu jaki.

Iz Vašeg iskustva na velikim turnirima, koliko su važni ovi turniri prije natjecanja? Kako su izgledale Vaše završne pripreme?

Kao što sam rekao, uvijek se želi pobijediti. Uvijek se može dati alibi ‘bitno da nema ozljede’, ali tražimo dobar rezultat za samopouzdanje. Ti susreti su bitni zbog onog što nas čeka, ne zbog trenutne situacije. Gledao sam dosta prijateljskih utakmica i u jednom trenutku pomislio da se svi štede, ali ipak sve ima svoje. Igrati za državu je uvijek prestiž i bitno.

Što očekujete od Hrvatske ovog ljeta?

Očekujem da ćemo proći grupnu fazu. Svi nas poštuju i imaju zasluženi respekt prema Hrvatskoj. Imamo odličnu momčad i drugi se nama trebaju prilagođavati. Dobro je da igramo prvu utakmicu protiv Engleske jer ćemo odmah vidjeti gdje smo i očekujem da ćemo lako proći dalje.

Dalje je uvijek teško, treba imati i sreće, na tom nivou često presuđuju nijanse. Pitanje je i kako brani golman, nama je Livaković sad odličan, ali odlučuju detalji. Na zadnja dva SP-a smo pokazali da smo pravi i da se ne trebamo ustručavati, mi smo ipak Hrvatska.

Koja utakmica u grupi će biti najteža?

Engleska. Nisam nikad vidio da smo pod Dalićem nekoga podcijenili, sada se ne bojim Paname. Gana je uvijek dobra, ali nemamo se što bojati, ako odigramo dobro protiv Engleske, bit ćemo pravi i proći dalje.

Je li 48 reprezentacija puno? Razvodnjava li se kvaliteta?

Rekao bih da je kvaliteta možda malo slabija, ali izbornici će više rotirati i planirati za sljedeća kola. FIFA je to očito napravila zbog više TV prava i novca. Na jedan način je lijepo da i manje reprezentacije mogu osjetiti svjetsko prvenstvo.

Za kraj, očekujete li da je ovo zadnje natjecanje izbornika Dalića ili da ostaje na klupi?

Volio bih da nastavi, ne znam tko bi ga mogao naslijediti. Tko god ga naslijedi će imati jako težak posao i ja bih volio da on ostane. Otkad je došao je s momčadi napravio čudo. Osobno nisam ni sanjao da možemo doći do finala SP-a i doći opet do trećeg mjesta, treba mu dići spomenik u svakom gradu u Hrvatskoj, a vrijeme će pokazati što će odlučiti.