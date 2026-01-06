VIDEO / Je li vrijeme za Slavena Bilića? West Ham upisao novi poraz, Espiritu Santu se trese stolica!

Čekićari su poveli u 13. minuti autogolom Murilla, no u nastavku su ispustili prednost i upisali peti poraz u posljednjih šest utakmica. Za goste su zabijali Dominguez u 55. minuti te Gibbs-White u 89. s bijele točke.

Engleski insajder: Slaven Bilić vraća se u Premier ligu?

West Ham je tako pao na 18. mjesto s 14 bodova, dok je 17. Forest pobjegao na čak sedam bodova prednosti.

Uoči utakmice, engleski mediji pisali su o mogućem otkazu treneru West Hama Nunu Espiritu Santu, a kao jedan od glavnih kandidata spominje se bivši hrvatski izbornik i nekadašnji trener kluba Slaven Bilić.