VIDEO / Je li tursko prvenstvo riješeno? Najgora momčad lige predvođena Hrvatom nanijela Feneru prvi poraz u sezoni

Nogomet 13. ožu 202620:04 > 20:05 0 komentara

U 26. kolu turskog prvenstva Fenerbahče je doživio prvi poraz u sezoni, i to na gostovanju kod posljednjeplasirane momčadi lige Karagumurka (2:0).

Oba gola domaćih pala su u prvom poluvremenu, i to oba nakon kornera. Prvi je u 15. minuti zabio Bartug Elmaz, a drugi Serginho u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Hrvatski vratar Ivo Grbić predvodio je Karagumurk kao kapetan, zabilježivši tri obrane protiv turskog velikana u pobjedi svoje momčadi.

Ova pobjeda važna je za Karagumurk, koji sada ima 17 bodova, pet manje od 15. mjesta koje osigurava ostanak u ligi, ali s utakmicom više od konkurencije.

Galatasaray će sutra, ako pobijedi na domaćem terenu protiv Basaksehira, povećati prednost na +7 osam kola prije kraja sezone. Na taj način dodatno bi se približio novom naslovu prvaka.

