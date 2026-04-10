VIDEO / Je li Real teško oštećen?! Mbappe dobio laktom u glavu, ali sudac nije dosudio penal

Iako su u 51. minuti mnogi navijači Reala odahnuli nakon što je Federico Valverde zabio za 1:0 poslije velike pogreške Paula Gazzanige, šok je uslijedio samo 11 minuta kasnije.

Nekadašnja zvijezda gradskog rivala Atletica, Thomas Lemar, sjajno je pogodio s distance i postavio konačnih 1:1, čime je neizravno pomogao Barceloni.

Do kraja susreta Real je pritiskao u potrazi za pobjedom, a u 88. minuti viđena je i sporna situacija. Kylian Mbappé sjurio se prema kaznenom prostoru, gdje ga je gostujući igrač udario laktom u lice, no sudac Francisco Hernández Maeso nije dosudio kazneni udarac.

Blaugrana bi, eventualnom pobjedom protiv Espanyola u subotnjem gradskom, derbiju mogla pobjeći Realu na +9 sedam kola prije kraja prvenstva.