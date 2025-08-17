VIDEO / Je li ovo prekršaj? Arsenal kontroverznim golom poveo protiv Man. Uniteda

Podijeli :

Prvo kolo engleske Premier lige svakako je obilježena derbijem između Arsenala i Manchester Uniteda. Prvi udarac u odličnoj utakmici na Old Traffordu zadali su Topnici koji su poveli s 0:1 pogotkom Riccarda Calafiorija. Talijanski branič je pogodio glavom nakon odlično izvedenog kornera Declana Ricea. Međutim, igrači Manchester Uniteda tražili su prekršaj u napadu zato što je Saliba ometao i odgurivao vratara Altaya Bayindira. Unatoč apelima Crvenih Vragova, pogodak je vrlo brzo bio priznat...