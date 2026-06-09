VIDEO / Je li ovo kandidat za gol godine? Mađar šokirao Kazahstance projektilom

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Mađarska je u Debrecenu nastavila pobjednički niz uoči početka Lige nacija. Nakon slavlja protiv Finske, Mađari su pred svojim navijačima svladali i Kazahstan rezultatom 3:1, premda su prvi primili pogodak.

Gosti su poveli već u 9. minuti kada je mrežu domaćih zatresao Sergej Malij, a s minimalnom prednošću Kazahstana otišlo se i na odmor.

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Početkom drugog poluvremena stvari je na početak vratio kapetan Mađarske i zvijezda Liverpoola Dominik Szoboszlai, koji je u 52. minuti pogodio za 1:1. Ključan trenutak susreta dogodio se u 63. minuti kada je Maksim Samorodov zaradio drugi žuti karton i ostavio Kazahstance s igračem manje.

Brojčanu prednost domaćin je brzo pretvorio u vodstvo, a za jedan od najljepših pogodaka ovog reprezentativnog ciklusa pobrinuo se veznjak Union Berlina András Schäfer. Mađarski reprezentativac silovito je opalio s više od 30 metara i pogodio same rašlje za potpuni preokret, na oduševljenje našeg komentatora Ivana Ivkovića.

Pobjedu Mađarske potvrdio je Rajmund Tóth u drugoj minuti sudačke nadoknade za konačnih 3:1.

Mađari tako u odličnom raspoloženju dočekuju početak Lige nacija u rujnu. U Ligi B igrat će u skupini s Ukrajinom, Sjevernom Irskom i Gruzijom.

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