VIDEO / Je li Leeds oštećen za kazneni udarac u susretu sa Cityjem?

Manchester City je u 28. kolu engleske Premier lige slavio na gostovanju kod Leeds Uniteda s minimalnih 1:0. Strijelac jedinog pogotka bio je Antoine Semenyo koji je zabio u posljednjim sekundama prvog poluvremena. Osim o pobjedi Cityja, priča se i o odluci Petera Bankesa u 86. minuti. Tada je nakon jednog ubačaja lopta pala na ruku Mateusa Nunesa za što su igrači Leedsa i njihovi navijači tražili najstrožu kaznu. Engleski sudac nije se oglasio te je igra nastavljena dalje i izveo se korner nakon kojeg je Jaka Bijol zamalo bio neprecizan te je ostalo 1:0 za Građane.

