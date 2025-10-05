VIDEO / Je li Barcelona oštećena? Pogledajte penal iz kojeg je Sevilla rano povela

La Liga 5. lis 202516:42 0 komentara

Derbi 8. kola La Lige igra se u Sevilli gdje istoimeni domaćin dočekuje vodeću Barcelonu, a već u 13. minuti vidjeli smo prvi pogodak. Bivši igrač Barcelone Alexis Sanchez sigurno je realizirao diskutabilni kazneni udarac, kojeg je dosudio sudac Ruiz nakon VAR provjere kontakta Ronalda Arauja i Isaaca Romera.

