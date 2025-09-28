VIDEO / Je li Arsenal oštećen za jedanaesterac kod Newcastlea?

U 14. minuti Jacob Murphy pogriješio je i kratko vratio loptu vrataru Nicku Popeu, koji je tom prilikom zakačio napadača Arsenala Viktora Gyökeresa.

Sudac Jarred Gillett odmah je pokazao na bijelu točku, no nakon intervencije VAR sobe i pregleda snimke promijenio je odluku. U VAR-u je bio Darren England.

Menadžer Arsenala Mikel Arteta i njegovi igrači ostali su u nevjerici, a u 34. minuti domaćin je poveo pogotkom Nicka Woltemadea. Tako se na predah otišlo s 1:0.