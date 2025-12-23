VIDEO / Jakirovićev stoper i zvijezda Atalante odveli Nigeriju do pobjede u prvom kolu

Podijeli :

Nogometaši Nigerije otvorili su nastup na Afričkom upu nacija pobjedom 2-1 protiv Tanzanije.

Nigerija je povela u 36. minuti golom stopera Hull Cityja (trener Sergej Jakirović) Semija Ajayija. Tanzanija je izjednačila u 50. minuti preko Charlesa M’Mombwe, no samo dvije minute kasnije krilni napadač Atalante Ademola Lookman je sjajnim udarcem izvana vratio Nigeriju u prednost.

Tanzanija je najbliže izjednačenju bila u 88. minuti, no Ibrahim Hamad je iz blizine prebacio gol.

U drugom susretu iz ove skupine večeras se u Rabatu sastaju Tunis i Uganda.

U drugom kolu, 27. prosinca igrat će Uganda i Tanzanija, te Nigerija i Tunis.