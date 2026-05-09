VIDEO / Jakićev Augsburg ostvario važnu pobjedu u borbi za Konferencijsku ligu, Hrvat zbog suspenzije neće igrati u posljednjem kolu

Podijeli :

U pretposljednjem kolu njemačke Bundeslige Augsburg Kristijana Jakića ugostio je Borussiju Monchengladbach u važnom ogledu za domaće u borbi za europska mjesta. Na kraju su stigli do velike pobjede od 3:0 te su ostali u igru za Konferencijsku ligu.

U 24. minuti poveo je Augsburg golom Michaela Gregoritscha, na 2:0 je povisio Robin Fellhauer, a 3:0 je svojim drugim golom postavio Gregoritsch u 72. minuti. U nadoknadi je Borussia (M) golom Giovannija Reyne zabila počasni gol kojim su ublažili poraz od 3:1.

Augsburg je ovom pobjedom ostao na devetom mjestu, ali je smanjio zaostatak za sedmim Freiburgom na samo jedan bod kolo prije kraja.

To sedmo mjesto nosi Konferencijsku ligu, odnosno četvrto pretkolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu. No, Freiburg u nedjelju protiv HSV-a Luke Vuškovića pobjedom može osigurati sedmo mjesto.

U ovom susretu hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić odigrao je 61 minutu te je zaradio žuti karton koji će ga izbaciti iz posljednjeg kola protiv Union Berlina.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.