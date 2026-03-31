VIDEO / ‘Iznajmljuju se balkoni u Zenici, Talijani ako izgube ne možemo ih više smatrati jednom od najvećih nogometnih nacija’

Naša Hana Cvijanović ugostila je u Jutru SK Harisa Mrkonju, novinara N1 BiH. Mrkonja se osvrnuo na nedavnu pobjedu tamošnje reprezentacije nad Walesom u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo, ali i najavio što nas čeka u finalnom okršaju protiv Talijana večeras u Zenici. Otkrio je i kakva je atmosfera u tom gradu, ali i svoja očekivanja od utakmice na Bilinom polju.