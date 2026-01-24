VIDEO / Izmiješani sastav Cityja protiv posljednje momčadi lige prekinuo negativan niz

Podijeli :

U 23. kolu engleske Premier lige Manchester City je ugostio posljednju momčad lige Wolves. Pep Guardiola je izmiješao ekipu, ali to nije usporilo Građane koji su "davljenike" porazili s 2:0.

U šestoj minuti Manchester City je došao u vodstvo golom OmaraMarmousha, Egipćanina koji je prosinac i dobar dio siječnja propustio zbog Afričkog kupa nacija na kojem je Egipat završio četvrti.

Do kraja poluvremena City je povećao prednost, a strijelac je bio Antoine Semenyo, novo pojačanje Građana koje je u siječnju došlo iz Bournemoutha. Ganac se pokazao kao pravo pojačanje jer mu je ovo bio treći gol u dresu Manchester Cityja.

Nakon toga više nije bilo golova i Manchester City je prekinuo niz od četiri utakmice bez pobjede u Premier ligi. Ovim slavljem smanjili su zaostatak za Arsenalom na četiri boda, ali Topnici imaju i utakmicu manje.

Nju će nadoknaditi u nedjelju od 17 sati i 30 minuta kada na Emiratesu dočekuju Manchester United, ljute rivale Cityja koji su prošlom tjednu i došli do pobjede u gradskom derbiju.

Wolves je ostao na posljednjem mjestu s osam bodova nakon 23 kola.

U preostale dvije utakmice Premier lige Fulham je pobijedio Brighton s 2:1 dok je Burnley remizirao s Tottenhamom 2:2.