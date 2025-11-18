VIDEO / Izgubio je od Čilića na Wimbledonu, a sada je doveo Belgiju na korak od polufinala Davis Cupa

Podijeli :

Francuska i Belgija otvorili su završni Davis Cup turnir koji se održava u Bologni. U prvom meču sreli su se Corentin Moutet i Raphael Collignon, a do pobjede je došao Belgijanac s 2-1 u setovima.

U prvom setu je znatno kvalitetniji igrač bio Francuz Moutet. Odjurio je na 4:0 i do kraja seta nije ispuštao prednost te je sa 6:2 došao na set od prvog boda za Francusku.

Drugi set je bolje otvorio Collignon te je poveo s 2:0, ali francuski tenisač se uspio vratit na 2:2. Međutim, Belgijanac se uspio krajem seta ponovno sabrati te je kod 6:5 napravio ključan break. Tako je sa 7:5 osigurao set odluke u Bologni.

U trećem setu nije bilo breaka sve do 12. gema, a i tada se činilo da će se otići u tie-break. Imao je Moutet tada 40-15, ali je izgubio četiri poena u nizu. Na meč-lopti je napravio dvostruku pogrešku te je Collignon, Belgijanac koji je izgubio od Marina Čilića na Wimbledonu, slavio s 2:6, 7:5, 7:5.

Drugi meč dana odigrat će Arthur Rinderknech i Zizou Bergs. U slučaju da pobijedi Bergs, Belgija odlazi u polufinale Davis Cupa.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.