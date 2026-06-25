VIDEO / Iz Toronta za N1: Vedran Babić otkriva čari Hokejaške kuće slavnih

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Hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu je upisala važnu pobjedu protiv Paname (1:0) u drugom kolu Svjetskog prvenstva, a naš novinarski tim iskoristio je boravak u najvećem kanadskom gradu za posjet jednom od najpoznatijih sportskih mjesta na svijetu. Vedran Babić zavirio je u Hokejašku kuću slavnih, dom najvećih imena ovog sporta, gdje se čuvaju povijest, trofeji i uspomene na legendarne trenutke hokeja. Pogledajte zanimljivu reportažu iz Toronta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.