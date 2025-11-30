VIDEO / Ivanušec i Lovren asistirali u ludoj pobjedi PAOK-a

Podijeli :

U 12. kolu grčke Super lige PAOK Luke Ivanušeca i Dejana Lovrena gostovao je kod Levadiakosa. Nije dobro krenulo za goste jer su u 10. minuti domaći poveli golom Ioannisa Kostija. Ipak, krajem prvog dijela je Ivanušec pronašao Magomeda Ozdoeva koji je pogodio za 1:1. Početkom drugog dijela je Levadiakos ponovno poveo, a za to je bio zaslužan Benjamin Verbič, slovenski reprezentativac. Samo četiri minute kasnije PAOK je poravnao preko Ozdoeva kojemu je ovaj put asistirao drugi Hrvat, Dejan Lovren. Iako su gosti u 77. minuti zbog crvenog kartona Soualiha Meitea ostali s desetoricom, stigli su do pobjede. Pobjednički pogodak postigao je Georgios Giakoumakis. Tako je PAOK nakon 12 kola na drugom mjestu domaćeg prvenstva.

