VIDEO / Ivanović ušao s klupe pa zabio dva ekspresna pogotka u uvjerljivom slavlju Benfice

Nogomet 25. tra 2026
Benfica je u 31. kolu portugalske lige svladala Moreirense 4:1, a u fokusu je bio hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović. U igru je ušao u 75. minuti i s dva pogotka u završnici (89. i 92.) potvrdio pobjedu momčadi José Mourinha.

Ivanović je zabio za 3:1 u 89. nakon dodavanja Richarda Riosa, dok je drugi pogodak stigao poslije akcije i asistencije Amara Dedića u 90+2′.

Ovo mu je bio osmi pogodak u sezoni, uz jednu asistenciju u 40 nastupa otkako je prošlog ljeta stigao u Benficu.

Zbog manje minutaže u posljednje vrijeme, izbornik Zlatko Dalić ga zasad nije uvrstio u planirane utakmice, ali je dobio pretpoziv te ostaje u konkurenciji za završni popis za Svjetsko prvenstvo.

