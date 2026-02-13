VIDEO / Ivanović u velikim problemima, Mourinho ga opet ostavio na klupi u pobjedi Benfice

Podijeli :

Benfica je u 22. kolu portugalskog prvenstva slavila s 2:1 na dalekom gostovanju kod Santa Clare na Azorima.

U 16. minuti Grk Vangelis Pavlidis doveo je Benficu u vodstvo, a u 38. minuti Paulo Victor je zabio autogol za 2:0.

Santa Clara je smanjila na početku nastavka u 47. minuti, kada je nakon velike pogreške vratara Anatoliyja Trubina pogodak postigao Goncalo Paciencia. Ipak, snage za potpuni povratak europski protivnik Varaždina iz ove sezone nije imao.

Benfica sada ima isti broj bodova kao i drugi Sporting (52), ali uz utakmicu više. Vodeći Porto ima 56 bodova i također utakmicom manje.

Jose Mourinho po peti put zaredom nije uvodio hrvatskog reprezentativca Franju Ivanovića s klupe u prvenstvu, pa bi, kako stvari sada stoje, bivši napadač Rijeke mogao propustiti Svjetsko prvenstvo u lipnju.

