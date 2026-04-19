VIDEO / Ivanišević je preporodio Francuza: Pogledajte kako je stigao do titule u Barceloni

Rus je bolje otvorio meč i poveo 2:0, no zatim je izgubio sedam gemova zaredom. Fils je dominirao u prvom setu, a na početku drugog propustio je tri uzastopne break prilike. Ipak, iskoristio je svoju devetu šansu za break, poveo 5:2 i činilo se da je meč riješen.

Međutim, Rubljov se vratio. Kod servisa za meč Fils je pogriješio s tri uzastopna forhenda u aut, a Rus je potom spasio tri meč lopte. Uslijedio je novi break, ali Rubljov nije uspio doći do izjednačenja. Fils je na kraju sigurno odradio tie-break i osvojio turnir, kao da se pad u igri u završnici nije ni dogodio.

Ovo mu je četvrta ATP titula u karijeri, treća iz serije 500. Na putu do trofeja pobijedio je Terencea Atmana, Brandona Nakashimu, Lorenza Musettija, Rafaela Jodara i Rubljova. Od početka suradnje s Goranom Ivaniševićem upisao je 16 pobjeda i samo tri poraza, uz finale Dohe i polufinale Miamija.

Fils bi od ponedjeljka trebao biti 25. na ATP ljestvici i, nastavi li ovim tempom, uskoro ga se može očekivati u Top 10. Poraženi finalista Rubljov napredovat će s 15. na 12. mjesto.