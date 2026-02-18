VIDEO / Ivanišević ima novi posao: U stožeru je francuske zvijezde

Podijeli :

Arthur Fils je u drugom kolu ATP 500 turnira u Dohi porazio Quentina Halysa s 2-0 u setovima (6:1, 7:6), ali ono što smo vidjeli na početku meča veća je priča od njegove pobjede.

Naime, u stožeru talentiranog francuskog tenisača vidjeli smo poznato lice, ono Gorana Ivaniševića. Realizator prijenosa pronašao ga je na završetku zagrijavanja te se time dalo naslutiti da je legendarni Splićanin pronašao novi angažman.

💪🇫🇷 Arthur Fils announces a new partnership with Goran Ivanisevic 😮 pic.twitter.com/BUPtaBKYf3 — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) February 18, 2026

Prošle godine je Ivanišević bio trener Jelene Ribakine i Stefanosa Tsitsipasa, a svi se sjećaju njegove suradnje s najboljim tenisačem svih vremena Novakom Đokovićem.

Filsu je inače trener već bio Hrvat Ivan Cinkuš koji je još uvijek u stožeru pa će vjerojatno Ivanišević i Cinkuš raditi zajedno kako bi pomogli 40. tenisaču svijeta u njegovom napretku.

