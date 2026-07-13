VIDEO / Ivan Ljubičić samo za SK analizirao Wimbledon: ‘Zverev me impresionirao’

Podijeli :

Novinar Momir Jelovac cijeli je Wimbledon pratio zbivanja u All England Clubu, a nakon meča u kojem je Sinner osvojio naslov protiv Zvereva, razgovarao je s legendarnim bivšim hrvatskim tenisačem, Ivanom Ljubičićem.

Završio je još jedan Wimbledon, njegovo 139. izdanje. Krenimo od ovog meča koji je bio fascinantan. Jannik Sinner je bio favorit, malo mu je trebalo da to dokaže u prvom setu, i na kraju je ipak dobio u četiri seta?

“Mene je impresionirao Zverev s razinom na kojoj je igrao, naročito prva dva seta. Imao sam osjećaj, dok je sunce bilo na terenu i gdje lopta ide malo brže (3-4 milje, 5 milja na servisu), da Sinner jednostavno nije imao rješenje za njegov servis. Bilo je frustracije jer je Jannik baš počeo pričati sa svojim boksom: “Što da radim, što da radim?”. Jednostavno se nije moglo ništa napraviti. Zverev je igrao odlično, naročito s forhendom koji je bio opušten. Čak sam u prijenosu u jednom trenutku rekao “Juan Martin del Zverev”, s obzirom na to kako je udarao te forhende.

POVEZANO Sinner za SK: Bolji sam tenisač nego prošle godine

U trenutku kad je Jannik dobio taj drugi set i kad je sunce izašlo, sve se nekako malo usporilo. Počele su duže izmjene, bilo ih je više, i tu je Jannik jednostavno počeo imati veću kontrolu. Počeo je igrati malo više drop-shotova, povukao se nazad na retern i na kraju zasluženo pobijedio. Evo, to je njegova druga titula ovdje u Wimbledonu”, rekao je Ivan Ljubičić novinaru Momiru Jelovcu.

Da prijeđemo malo na ostatak natjecanja u Wimbledonu, krenimo od žena. Ti si jučer komentirao žensko finale koje je bilo prilično iznenađenje – dvije Čehinje, prvi put u povijesti u finalu. Jednom su u Melbourneu, ja mislim, igrala dva Čehoslovaka u finalu. Ne znam znaš li taj podatak?

“Ne, nisam znao to.”

Evo, kažu Miroslav Mečíř i Ivan Lendl, s tim što je Ivan otišao u Ameriku 1992. No, za taj meč, svi su nekako, kad su prošle i Gauff i Marta Kostjuk, računali da je možda ipak bliža pobjedi Muchová?

“Muchova ima više tenisa, da tako kažemo. Imala je više varijacija, više rješenja. Međutim, Nosková je jednostavno igrala prebrzo. Igrala je fenomenalan prvi set, fenomenalan drugi set, sve do 5-2 (6-2, 5-2). Iskontrolirala je sve u tom trenutku i, naravno, stisnula se na kraju, što je najnormalnija stvar na svijetu. Muchova je odradila korektno taj drugi dio seta.

Ono što sam čuo na kraju, a to sam danas saznao, jest da je Nosková nakon drugog seta išla u WC i prošla pokraj pehara. Pogledala je u njega i sama sebi naglas rekla: “Ja hoću ovaj veliki pehar”. Kada se vratila na teren, uspjela je ponovno naći ritam. Jednostavno je zaslužila pobjedu. Igrala je bolje, objektivno, sva tri seta, osim tog dijela gdje se malo stisnula. Super je cura, jak karakter, veliki personality, jako uključena u humanitarne akcije. Obožavam taj tip igrača koji su mladi i žele živjeti život, odnosno da im tenis nije jedino o čemu razmišljaju. Zaslužena pobjeda.”

Kako objasniti ispadanje favoritkinja, počevši od Ribakine, pa preko Swiatek, do Sabalenke?

“Ribakinu nisam vidio, iskreno, prerano je ispala. Od nje sam stvarno očekivao da ide do kraja. Sabalenka jednostavno na Grand Slamovima ne uspijeva izdržati taj pritisak. Mislim da nema plan B. Ima plan A – da njezin tenis bude eksplozivan, jak i super agresivan. U trenutku kad izgubi malo ritma, što joj se dogodilo i na Roland Garrosu protiv Shnaider (malo vjetra, malo gubitka ritma), onda se totalno pogubi. Jednostavno se nekako guši u tom pritisku, čini mi se. Swiatek, s druge strane, nema ono samopouzdanje koje je imala prije par godina kada je igrala s velikim intenzitetom, blizu linije i agresivno. Sad jednostavno više nema taj intenzitet, nekako je neodlučna i rezultati pate.”

Kako vidiš nastup hrvatskih tenisača? Ima li tu nešto što bi se moglo prepoznati kao budućnost za igru na travi?

“Marin Čilić je imao težak ždrijeb i odmah u prvom kolu išao na Medvedeva. Jednostavno nije imao sreće, iskreno. S druge strane, Dino Prižmić je dobio svoj prvi meč na Wimbledonu, što je pozitivna stvar. Mogao je dobiti i Felixa, bio je to težak meč. Felix Auger-Aliassime je među 3-4 najbolja igrača na travi, međutim, ovo je prvo pravo iskustvo za Dina na ovoj podlozi.

Vjerujem da će nakon ovog Wimbledona vjerovati u sljedećim izdanjima da itekako može igrati ovdje. Ovo je drugačija trava, to nije podloga koja je bila prije 25 godina kada igrači tog tipa nisu mogli igrati na njoj. Danas se to može igrati, naročito u ovakvim toplim uvjetima kada je vruće i kada je odskok lopte puno viši. Vjerujem da je za Dina, bez obzira na poraz u drugom kolu, ovo bio pozitivan Wimbledon.”

Na kraju, da zaključimo s Matom Pavićem koji, eto, nije uspjeo osvojiti svoj osmi Grand Slam. Ti si isto gledao taj meč.

“Da, bio je to meč s bezbroj lakih lopti, bez ikakvih šansi na reternu praktički cijeli susret. Na kraju su Heliövaara i Patten bolje igrali, dobili su 10-11 poena više na reternu i zasluženo pobijedili, moramo reći. Iako je šteta, jer kad dođeš u finale uvijek misliš da si blizu, ali objektivno danas nisu baš imali šanse.”

Priča se i čuju se neki tračevi da bi moglo doći do promjene u broju turnira u konkurenciji parova?

“Da, ATP traži svojevrsnu revoluciju za 2028. godinu, gdje bi se još manjem broju igrača u parovima omogućilo da igraju turnire. Traže da se još više smanji nagradni fond za parove. Po meni je to logično, iako je, naravno, teško za prihvatiti nekim igračima. Vidjet ćemo, to je sad faza pregovora: objaviš nešto, čekaš odgovor i reakciju, pa onda vidiš možeš li ići do kraja s tim planom ili ne.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.