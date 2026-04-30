VIDEO / Istok Rodeš za SK: Savez nas je odgojio da skijamo i ne guramo nos gdje mu nije mjesto

Hrvatsko skijanje zadnjih je mjeseci jedna od glavnih tema u medijima, a na Sport Klub je stigao Istok Rodeš, hrvatski skijaš koji će i sljedeće sezone biti član A reprezentacije, ali o vlastitom trošku.

Nakon početnog osvrta na sezonu kojom nije zadovoljan, Rodeš je otkrio da se nedavno vratio sa skijaških treninga u talijanskom Livignu gdje je testirao novu opremu, a zatim se osvrnuo na popis reprezentativaca za nadolazeću sezonu:

“Ta se cijela situacija (afera u Savezu op.a.) poklopila s mojim lošom sezonom. Ove sezone igrom slučaja nisam ispunio normu, a novo vodstvo koje je došlo me odlučilo ostaviti u A reprezentaciji, ali ću troškove smještaja, hrane, skijaških karata plaćati sam. Generalno, jedna sezona ne košta toliko puno, ali za normalne ljude nije niti malo. Nemam se što buniti niti previše komentirati.”

Što pomisliš kada se sjetiš da je 30 milijuna eura potrošeno na svašta osim na skijaše? Misliš li da bi ti kriteriji za financiranje skijaša mogli biti niži?

“Nisam tu da donosim te odluke. Zeznuto je i dosta toga je u budućnosti upitno. Pokušavam se fokusirati na stvari koje moram promijeniti, nadam se da će se situacija što prije stabilizirati i da se fokusiramo na natjecanja. Što god da sad iskomentiram ne znam koliko bi bilo ispravno pa bolje da ni ne zalazim u te teme.”

Komentirao je stanje u Savezu i Amir Ljutić, nedavno se po medijima spominjao i otac Filipa Zubčića. Koliko ste vi kao skijaši bili svjesni da se nešto događa? Ili niste uopće?

“To treba staviti u neku perspektivu. Mi smo svi odmalena u tom Savezu bili odgajani da se fokusiramo skijanjem i ne bavimo logistikom. U jednu ruku je to dobro, ali s druge strane nismo gurali nos gdje mu nije mjesto. Jednostavno nas zanima da se skijamo i ništa drugo.”

Dotaknuo se Rodeš i povjerenja koje je među dijelom sponzora sigurno narušeno te novog vodstva koje radi na tome da ga vrati, a zatim odgovorio i na pitanje je li dio njegovih privatnih sponzorstava i nagrada odlazio Savezu:

“To je dosta kompleksno, trebalo bi jako dugo to objašnjavati i ne bih htio sada ništa površno. Opet bih se vratio na način na koji smo odgajani, morali smo to prihvatiti tako ili nikako drugačije. Mogu reći u svoje ime i u ime svih drugih natjecatelja da ćemo u budućnosti biti puno sretniji i zadovoljniji po tom pitanju.”

Rodeš je objasnio i da je atmosfera među skijašima u reprezentaciji ostala dobra te da svi jedva čekaju da se fokus vrati na skijanje.

Uskoro skijaše čekaju i ljetne pripreme, a zanimalo nas je jesu li dosad uvjeti na pripremama bili dovoljno dobri.

“Treninzi su generalno bili dosta dobri. Imali smo sve što nam je trebalo, ali se većinu vremena pazilo na troškove, što se naših programa tiče, nikad nismo išli u bilo koji hotel ili bilo koji restoran, već se pazilo.”

Prošle si sezone radio i s Ivicom Kostelićem? Kakvi su ti planovi za dalje? Jel ti ova situacija dodatna motivacija?

“Surađivao sam s Ivicom, da, on je bio savjetnik u Savezu. Koliko sam čitao iz medija to tako neće biti sljedeće sezone.

Što se tiče budućnosti, imam dovoljno motiva oduvijek. Ova cijela situacija mi je došla kao neki pravi reset koji mi je trebao jer me počeo gušiti sistem oko Saveza. Sad mogu nastaviti bez tereta na leđima i bez nekih stvari koje mi nisu odgovarale, imam više slobode. Pokazao sam sam sebi u nekoliko navrata i prošle sezone da mogu još puno bolje skijati i siguran sam da moji najbolji dani tek dolaze, a planiram sigurno skijati do sljedećih Olimpijskih igara pa tek onda razmišljati što dalje.”