VIDEO / Island prvo šokirao, a onda namučio Francusku: Tri boda ipak ostaju u Parizu

Francuska je nakon pobjede protiv Ukrajine dočekala u Parizu Island, u sklopu skupine D, te je slavila 2-1. Islanđani su poveli golom Gudjohnsena u 21. minuti i potom čuvali prednost do posljednjih trenutaka prvog dijela. Tada je Francuska izjednačila i to golom Mbappea iz jedanaesterca.

Preokret se dogodio u 62. minuti kada je Barcola zabio za 2-1, ali strepnja se u Parizu pojavila šest minuta kasnije kada su Francuzi ostali s igračem manje zbog crvenog kartona Tchouamenija. Francuska je ipak izdržala do kraja iako su gosti zabili za 2-2 u 88. minuti. Opet je strijelac bio Gudjohnsen, ali je VAR poništio pogodak.

Francuska ima šest bodova i na vrhu je skupine. Island ima tri boda, a Ukrajina i Azerbajdžan po jedan.