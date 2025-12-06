VIDEO / Incident u boksu, glavni akteri – Antonelli i Tsunoda

6. pro 2025

Uoči kvalifikacija za VN Abu Dhabija, Mercedes je na trećem treningu napravio pogrešku u boksu, pustivši Kimija Antonellija ravno ispred Yukija Tsunodu, kojeg Talijan nije mogao vidjeti, pa je došlo do njihovog kontakta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

