VIDEO / Igrač Crystal Palacea zabio komičan autogol ramenom: Lopta koju je dirao uopće nije ušla u mrežu

Nogometaši Bournemoutha nisu mogli poželjeti bolje otvaranje susreta 35. kola Premier lige protiv Crystal Palacea.
Nakon ubačaja iz kuta u 10. minuti Evanilson je pucao glavom, a činilo se da lopta ide pokraj gola.
Ipak, gostujući veznjak Jefferson Lerma reagirao je i pokušao je izbiti loptu, no nespretno ju je ramenom skrenuo u vlastitu mrežu.
Vratar Dean Henderson pokušao je akrobatski spasiti situaciju, ali lopta je cijelim obujmom prešla gol-liniju, što je potvrdila tehnologija za gol-liniju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!