VIDEO / Igrač Crystal Palacea zabio komičan autogol ramenom: Lopta koju je dirao uopće nije ušla u mrežu

Nogomet 3. svi 202615:24 0 komentara

Nogometaši Bournemoutha nisu mogli poželjeti bolje otvaranje susreta 35. kola Premier lige protiv Crystal Palacea.

Nakon ubačaja iz kuta u 10. minuti Evanilson je pucao glavom, a činilo se da lopta ide pokraj gola.

Ipak, gostujući veznjak Jefferson Lerma reagirao je i pokušao je izbiti loptu, no nespretno ju je ramenom skrenuo u vlastitu mrežu.

Vratar Dean Henderson pokušao je akrobatski spasiti situaciju, ali lopta je cijelim obujmom prešla gol-liniju, što je potvrdila tehnologija za gol-liniju.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet