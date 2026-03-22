VIDEO / I njemu je neugodno: Slovenac zabio hat-trick, a ne zna se koji gol je ‘smješniji’!

Svitu Sešlaru svaka čast, ali igra Primorja u susretu 27. kola slovenskog prvenstva protiv Celja bila je katastrofalna.
Celje je slavilo 5:1, a Sešlar je postigao hat-trick, no golovi su pali na gotovo komičan način.
Prvi je posljedica greške gostujućeg golmana, hrvatskog vratara Patrika Mohorovića, koji je u karijei branio za Orijent, Šibenik i Dugopolje.
Drugi gol Sešlar je postigao nakon što mu je protivnički igrač praktički “dodao” loptu, a treći samo dvije minute kasnije – Primorje je krenulo s centra, promašili su loptu i Sešlar je ponovo zabio.
Celje je ovim trijumfom dodatno učvrstilo prvo mjesto u ligi, s devet bodova prednosti ispred Maribora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!