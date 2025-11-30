VIDEO / Hulkenberg izletio, a McLaren iznenadio odlukom. Hoće li im se isplatiti?

U sedmom krugu pretposljednje utakmice sezone Nico Hulkenberg završio je u barijerama i razbio bolid. Utrka je za njega završena nakon minimalnog kontakta s Gaslyjem. Jedina momčad koja ovaj virtualni safety car nije iskoristila za ulazak u boks je McLaren, a na SK3 nastavljamo pratiti koliko će se ispravnom pokazati njihova odluka.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

