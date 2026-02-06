VIDEO / Htjeli su ga Dinamo i Zvezda, a sad je debitirao na klupi Bundesligaša

Podijeli :

Španjolac je debitirao u jednoj od najjačih liga svijeta.

U prvoj utakmici 21. kola njemačkog nogometnog prvenstva Union Berlin i Eintracht iz Frankfurta su igrali 1-1.

Oba gola postignuta su u samoj završnici, gosti su poveli preko Browna (84), a poravnao je Querfeld (87-11m).

Bio je to trenerski debi za Alberta Rieru, Španjolca koji je stigao u Eintracht nakon što je ostavio sjajan dojam u slovenskom Celju. Zanimljivo, Riera je bio jedan od kandidata za trenera zagrebačkog Dinama, prije nego je tu ulogu preuzeo Mario Kovačević. Također, dugo se špekuliralo o njegovom dolasku na klupu Crvene zvezde, no bivši igrač Liverpoola je odlučio ostati u Sloveniji, sve dok nije došla primamljiva ponuda Eintrachta.

Josip Juranović zbog ozljede nije konkurirao za nastup u momčadi Uniona koji je deveti sa 25 bodova, tri manje od sedmog Eintrachta.

Vodi Bayern sa 51 bodom, šest manje ima druga Borussia Dortmund.