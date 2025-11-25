VIDEO / Hrvatski trener u dramatičnoj završnici stigao do nove pobjede u Euroligi

Ključni šut na šest sekundi do kraja promašio je Nadir Hifi pri rezultatu 88:86. Dubai je potom maestralno izveo aut, a gosti su uspjeli napraviti faul tek na 1,1 sekundu prije kraja.

Na ulazu u posljednju minutu Justin Robinson je pogodio trojku za +3, no Justin Anderson je odmah uzvratio trojkom iz kuta za Dubai.

Robinson je potom izgubio loptu i faulirao McKinleyja Wrighta, koji je pogodio oba slododna bacanja za 88:86. Nakon toga, već spomenuti Hifi je promašio važan šut, a onda je Wright još jednom zabio oba slobodna bacanja i potvrdio pobjedu Dubija.

Kod Dubaija najbolji je bio upravo Wright s 24 poena, pet skokova i četiri asistencije, a za Pariz je najefikasniji bio Derek Willis s 22 poena i sedam skokova.