VIDEO / Hrvatski reprezentativac tricom za pobjedu srušio Barcelonu!

Barcelona je sjajno otvorila utakmicu i napadački djelovala impresivno, pri čemu je pred kraj prve četvrtine imala 16 poena prednosti. Međutim, u nastavku su izgubljene lopte gostiju omogućile Murciji povratak u igru, a Devontae Cacok i David DeJulius predvodili su nalet domaćina.

U završnici je Nicolas Laprovittola vodio napad Barcelone, no na 28 sekundi do kraja pogodio je samo jedno od dva slobodna bacanja. Murcia je potom imala dva poena zaostatka, a DeJulius je nakon prodora pronašao Tonija Nakića, hrvatskog reprezentativca, koji je tricom iz kuta donio preokret i vodstvo 84:83.

Barcelona je imala još nekoliko prilika za pobjedu. Nakić je faulirao Jana Veselyja, no češki centar promašio je oba slobodna bacanja, a u samoj završnici neprecizni su bili i Kevin Punter te ponovno Vesely.

Nakić je susret završio s 10 poena, pet skokova i jednom asistencijom, a njegova Murcia se izjednačila s Barcelonom na omjeru 12-6 te zauzima četvrto mjesto.