VIDEO / Hrvatski navijači u Dallasu: ‘Ovo mi je četvrto SP, u Brazilu je bilo najbolje, a večeras želim bilo kakvu pobjedu’

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Naš Vedran Babić se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje će pratiti nastupe hrvatske reprezentacije. Tako je srijedu proveo u Arlingtonu, okolici Dallasa gdje Hrvatska od 22 sata igra protiv Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva. Tamo je naišao na dva navijača, jedan iz Minnesote, a drugi baš iz Dallasa. Marko Kirn stigao je iz Minnesote te mu je ovo već četvrto Svjetsko prvenstvo na kojem prati Hrvatsku, a taj niz započeo je u Brazilu 2014. godine te se protegao preko Rusije, Katara i sada SAD-a. Dragi Laucu iz Dallasa ovo je prvi put da prati Vatrene na Mundijalu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.