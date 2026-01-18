VIDEO / Hrvatski napadač majstorski zabio nakon točno tri mjeseca u ‘Cvajti’!

Podijeli :

U susretu 18. kola 2. Bundeslige, popularne 'Cvajte', Kaiserslautern je na domaćem terenu s 3:1 svladao Hannover.

Gosti su poveli u 67. minuti pogotkom Enza Leopolda, no nisu dugo bili u prednosti.

Hrvatski napadač Ivan Prtajin ušao je u igru u 59. minuti, a onda je u 74. iz teške pozicije majstorski pogodio glavom za 1:1. Bivšem napadaču Hajduka bio je to deveti pogodak sezone i prvi nakon točno tri mjeseca.

Tada je Kaiserslautern s 3:2 slavio na gostovanju kod Karlsruhera. Posljednje tri utakmice je propustio zbog ozljede, a sada se vratio u stilu te zabio za izjednačenje svoje momčadi.

Dvije minute kasnije, gosti su ostali s igračem manje kada je drugi žuti karton zaradio Waniss Taibi.

U samoj završnici susreta Kaiserslautern je zabio još dva pogotka i stigao do važne pobjede. Za 2:1 poentirao je Semih Sahin u 92., a onda je u 95. Naatan Skytta istrčao kontru i zabio u praznu mrežu za konačnih 3:1, nakon što je vratar gostiju krenuo na korner svoje momčadi.

Kaiserslautern je ovom pobjedom preskočio Hannover i sada je peti na ljestvici s 30 bodova, dok gosti imaju 29.

